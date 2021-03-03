Hollanda'da test merkezine bombalı saldırı

Hollanda'da coronavirüs testi yapılan bir sağlık merkezi bombalı saldırının hedefi oldu. patlamada merkezin camları kırıldı. yaralanan olmadı.

NTV Haber 03.03.2021 - 19:50

Hollanda'da test merkezine bombalı saldırı

Saldırı, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a 55 kilometre uzaklıktaki Bovenkarspel kasabasında düzenlendi.

Corona virüs testi yapılan merkezde sabaha karşı patlama oldu. Polis patlamanın el yapımı bir bombadan kaynaklandığını duyurdu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık yetkilileri ve hükümet saldırıyı kınadı.

Bu yılın başından beri sağlık yetkililerine ülkede tepkiler olduğu belirtiliyor. Ocak ayında karantina tedbirlerinin protesto edildiği gösterilerde de bir Corona virüs test merkezi ateşe verilmişti.

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