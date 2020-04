İkizi İspanyol gribinden kendisi corona virüsten öldü

ABD'de iki kardeş yaklaşık yüzyıl arayla pandemi nedeniyle öldü.



New York'un Nassau bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki Philip Kahn corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.



İkinci Dünya Savaşı'na da katılan yaşlı adamın torunu, Kahn'ın ikizinin yüzyıl önce öldüğünü söyledi.



CNN'e konuşan torun Warren Zysman, dedesinin ikiz kardeşinin yüz yıl önce on milyonlarca insanın ölümüne neden olan İspanyol gribi pandemisinde öldüğünü aktardı.



Zysman, "Bana her zaman tarihin tekerrür ettiğini söylerdi. 100 yılın uzun bir süre olmadığını ifade etmişti" dedi.

Dedesinin her zaman askeri cenaze töreni istediğini belirten Warren Zysman corona virüs salgını nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM

