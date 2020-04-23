İkizi İspanyol gribinden kendisi corona virüsten öldü

ABD'de 100 yaşındaki bir adam corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı adamın kardeşinin yüzyıl önce dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribi salgınında öldüğü öğrenildi.

ntv.com.tr 23.04.2020 - 14:52

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ABD'de iki kardeş yaklaşık yüzyıl arayla pandemi nedeniyle öldü.

New York'un Nassau bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki Philip Kahn corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı'na da katılan yaşlı adamın torunu, Kahn'ın ikizinin yüzyıl önce öldüğünü söyledi.

CNN'e konuşan torun Warren Zysman, dedesinin ikiz kardeşinin yüz yıl önce on milyonlarca insanın ölümüne neden olan İspanyol gribi pandemisinde öldüğünü aktardı.

Zysman, "Bana her zaman tarihin tekerrür ettiğini söylerdi. 100 yılın uzun bir süre olmadığını ifade etmişti" dedi.

Dedesinin her zaman askeri cenaze töreni istediğini belirten Warren Zysman corona virüs salgını nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. 

CORONA VİRÜSTE SON DURUM 

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CORONA VİRÜS

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü. 

Dünya genelinde 2,6 milyondan fazla insan corona virüse yakalandı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 185 binin üzerine çıktı. 

Salgında en çok etkilenen ülke ise ABD oldu. Ülkede vaka sayısı 1 milyona doğru hızlıca yaklaşırken can kaybı da 47 binin geçti. 

New York eyaleti ülkede en fazla can kaybının yaşandığı yer oldu. Sadece New York'ta can kaybı 20 binin üzerinde. 

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