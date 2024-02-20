İngiltere Prensi William'dan Gazze açıklaması

İngiltere Prensi William, sosyal medya hesabında paylaştığı bir metinle ilk kez Gazze'de süren İsrail saldırıları hakkında açıklama yaptı.



Prens saldırılar hakkında paylaştığı açıklamada ,"7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda Orta Doğu'da patlak veren savaş ve bu savaşın insani sonuçları konusunda oldukça endişeliyim. Çok fazla kişi öldürüldü." ifadelerine yer verdi.



"Ben de diğer pek çok kişi gibi çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona erdiğini görmek istiyorum."

İNSANİ YARDIM VE REHİNE KONULARINA DA DEĞİNDİ



Kuşatma altındaki Filistin bölgesine insani yardımın arttırılmasına duyulan acil ihtiyacı dile getirerek, yardım akışının ve rehinelerin serbest bırakılmasının kritik önem taşıdığını söyledi.



William açıklamasının devamında, "Bazen kalıcı barışın önemi ancak insanlığın çektiği acıların boyutlarıyla karşı karşıya kaldığında ortaya çıkıyor. En karanlık saatlerde bile, umutsuzluğun öğütlerine boyun eğmemeliyiz. Daha parlak bir gelecek ihtimaline tutunmaya devam edeceğim. Bu ihtimalden umudumu kesmeyi reddediyorum" ifadelerine yer verdi.

GAZZE'DE SON DURUM



İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından Gazze Şeridi'ne ölümcül bir saldırı başlattı.



Ardından gelen İsrail bombardımanı, kitlesel yıkım ve temel ihtiyaç kıtlığı nedeniyle 29 binden fazla insanı öldürdü ve 69 binden fazla insanı yaraladı.

