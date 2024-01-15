İngiltere'de ilginç ilan: Ev alana, değeri 4 milyon TL'lik savaş jeti bedava

İngiltere'de yaşayan Peter Robinson, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu. Bu fiyata, 2015'te 100 bin sterlini (yaklaşık 3,8 milyon TL) aşkın para döktüğü Harrier II GR7 modelindeki uçak da dahil.

Emekli matematikçi, bu savaş jetine ömür boyu tutkulu bir şekilde merak duyduğunu belirtirken onu "bahçe süsü" olarak gördüğünü de sözlerine ekliyor.

