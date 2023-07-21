İngiltere'de sığınmacıların barındırılacağı dev gemi için "yüzen hapishane" eleştirisi

"BENCE BU YÜZEN HAPİSHANE"

Portland Adası sakinlerinden 72 yaşındaki Paula, hükümetin göçmen politikasını eleştirerek, "Savaştan kaçan insanlar buraya korku içinde geliyor ve biz de onları kilit altına alıyoruz. Bence bu yüzen hapishane." değerlendirmesinde bulundu.



Sığınmacılara yönelik bu yaklaşımı "insanlık dışı" bulduğunu söyleyen Paula, "Hükümetimin diğer insanlara davranış biçiminden utanıyorum. Şu anda bu konu hakkında konuşmaktan utanıyorum." ifadelerini kullandı.



Adanın genç sakinlerinden Sofia ise İngiliz hükümetinin sığınmacılarla ilgilenmesi fikrinin hoşuna gittiğini dile getirerek, "Ancak muhtemelen bunu bir gemiyle yapmaktan daha iyi bir şekilde yapabilirler çünkü sanki burada mahkumlar gibi görünüyor." dedi.



Portland Adası'nın güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren 72 yaşındaki Peter da "İnsanlar bir yerde yaşamak zorunda. Tek sorun, buraya tekneyle bu kadar çok insanın gelmesi ve hepsinin erkek olması. Aileler nerede? Eşler ve çocuklar nerede?" diye konuştu.



Bölge sakinlerinden Peter, Portland'ın bir ada olduğunu ve kendisinin bile burada kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Hepsi bir arada aileler ve bunun gibi şeyler. Yani denizaşırı ülkelerden gelen biri için zor olur. Buradaki insanlar için de zor olur." dedi.



PORTLAND SAKİNLERİ GEMİNİN ADAYA YANAŞMASINA İTİRAZ ETTİ



Ülke basınında yer alan haberlere göre, Portland sakinleri, geminin limana yerleştirilmesi sürecinde yerel topluma danışılmadığını belirtmiş ve geminin adada bulunmasına, sağlık hizmetleri gibi yerel hizmetler üzerindeki etkisinden endişe ederek karşı çıkmıştı.



Geçen hafta yapılan bir toplantıda Dorset Meclis Üyesi Laura Beddow, Portland Limanı'nın geminin yerleştirilmesi için yanlış yer olduğunu belirtmişti. Konseyin "ciddi endişeleri" bulunduğunu dile getiren Beddow, ancak yasal süreç başlatmaları durumunda dahi bunun başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söylemişti.

