İlişkili Haberler SON DAKİKA: Brexit anlaşmasına üçüncü kez ret

Fransa, İngiliz Parlamentosunun, Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının muhtemel göründüğünü bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin acilen alternatif plan sunması gerekiyor. Bu yapılmazsa, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullanıldı.

ALMANYA: ZAMAN TÜKENİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, İngiliz Parlamentosunda Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesine ilişkin "Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor" ifadesini kullandı.



Maas, yaptığı yazılı açıklamada, İngilizlerin 12 Nisan'a kadar Brexit konusunda nasıl devam edileceğine karar vermeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde anlaşmasız Brexit’in gerçekleşeceğini ifade etti.



Maas, Brexit kararının alınmasından iki yıl sonra İngiltere’nin AB’den düzenli biçimde ayrılması için anlaşma sağlanamamasının kimseye anlatılamayacağını kaydetti.



Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) 'her durum için' hazırlıklı olduğunu vurgulayan Maas, anlaşmasız Brexit’in istenmeyen sonuçlarından korunmak için yasalar çıkardıklarını ve önlemler aldıklarını belirtti.



İngiliz Parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetmişti. Bunun üzerine, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıklamıştı.



AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

