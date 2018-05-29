Irak meclisi, yurtdışında ve kamplarda kullanılan oyları iptal etti. Oyların yüzde 10'unun ise yeniden sayılmasına karar verildi.
Irak meclisi seçim sonuçları için olağanüstü olarak toplandı.
Elektronik sistemle sayılan oylar seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Yüzde 10 oranındaki oyların elle sayılmasında çıkan sonuçlar, seçim sonuçlarıyla yüzde 25 oranında farklılık gösterirse bütün oylar yeniden elle sayılacak.
YURTDIŞI VE KAMP OYLARI İPTAL
Olağanüstü oturumda ayrıca "yurtdışı seçim sonuçları" iptal edildi. Yurdışındaki oy verme işlemlerinde hata tespit edildiği belirtildi.
Olağanüstü oturumda ayrıca, "Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyalalı iç göçmenlerin oylarının kullandığı kamplardaki seçim sonuçlarının iptal edilmesi" kararı alındı.
Kamplarda yaşayan Iraklıların oy verme süreçlerinde hata olduğu ifade edildi. Kamplarda yaşayan Iraklılara özel oy kartının çıkarılmadığı bu nedenle Irak kimliğine sahip herkesin oy kullandığı duyuruldu.