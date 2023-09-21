İran'da örtünmemenin cezası artıyor

Hicab ve İffet Yasası adlı yeni düzenleme dün İran meclisinden geçti.



Düzenlemeye göre, İran'da kadınların başlarını örtmesi ve bol, uzun kıyafetler giymesi gerekiyor.



Aksi halde yeni düzenlemeyle giyim kurallarına uymayan kadınlara 5 ila 10 yıl hapis cezası verilebilecek.



Ayrıca düzenlemeye uymayan kadınlar, 3 bin 600 liradan 7 bin 300 liraya kadar da para cezası alacaklar.



Şu anda geçerli yasalara göre, giyim kurallarına uymayan kadınlara en fazla iki ay hapis veya en çok 10 dolarlık para cezası verilebiliyor.



Düzenleme meclisten geçse de yasalaşması için Anayasayı Koruma Konseyi'nin onayı bekleniyor.



Ülkede geçen yıl, 22 yaşındaki Mahsa Amini giyimi uygunsuz bulunarak gözaltına alınmış; ardından gözaltında hayatını kaybetmişti.



Aylarca süren protestolarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Gösteriler yatıştı. Kameralar ve Ahlak Polisi geri döndü. Ancak İran sokaklarına çok sayıda kadın başörtüsü olmadan dolaşıyor.