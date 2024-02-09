İspanya'da demir yolu grevi: 310 tren seferi iptal edildi

İspanya'da devlet demir yolu şirketleri Renfe ve Adif'e bağlı işçilerin grevinden dolayı 310 tren seferi iptal edildi.

İspanya'da demir yolu grevi: 310 tren seferi iptal edildi

'da Renfe ve Adif'in İşçi Komisyonları Sendikasına (CCOO) bağlı işçileri gece yarısından itibaren 23 saatlik greve gitti.

İşçiler, 2016 yılında yürürlüğe giren geçici pozisyonlara yapılan iş alımlarının karşılanması için oluşturulan kategorilerin kaldırılması ve haftada 35 saat çalışma uygulamasına izin verilmesini talep ediyor.

Sendika ile Ulaştırma Bakanlığı arasında henüz anlaşma sağlanmaması nedeniyle grevden dolayı 310 seferi iptal edildi.

Grev, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde hızlı tren seferleri dışında halkın günlük hayatta çok sık kullandığı banliyö seferlerini de etkiledi. Bazı tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Bakanlık, hızlı trenlerde yüzde 73, orta mesafeli seferlerde yüzde 65 ve yük trenlerinde yüzde 25'lik asgari hizmetin garanti edilmesi gerektiğini açıkladı.

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