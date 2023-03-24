İspanya'da yılın ik büyük orman yangını: Yüzlerce kişiye tahliye

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan yılın ilk büyük orman yangınında 250 kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklandı.

İspanya'da yılın ik büyük orman yangını: Yüzlerce kişiye tahliye
Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü
Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü Haberi Görüntüle

Askeri Acil Durum Birimi, Ulusal Acil Durum İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Castellon'un Villanueva de Viver kasabası yakınlarında çıkan ve hızla yayılan için "yüksek tehlikeli düzeyde" alarm verdi.

Şimdiye kadar 1000 hektardan fazla alanı etkileyen yangına müdahale çalışmaları kapsamında bölgede 15 uçağın çalıştığını açıklayan yetkililer, yangından dolayı Castellon ve Teruel kentleri arasındaki bazı yerleşim yerlerinde 250 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.

İspanya'da yılın ik büyük orman yangını: Yüzlerce kişiye tahliye - 1


Yangını kontrol altına almak için karadan da çok sayıda itfaiyecinin ve askeri personelin görev yaptığı bilgisi verildi.

2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

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