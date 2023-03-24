İspanya'da yılın ik büyük orman yangını: Yüzlerce kişiye tahliye

Askeri Acil Durum Birimi, Ulusal Acil Durum İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Castellon'un Villanueva de Viver kasabası yakınlarında çıkan ve hızla yayılan orman yangını için "yüksek tehlikeli düzeyde" alarm verdi.

Şimdiye kadar 1000 hektardan fazla alanı etkileyen yangına müdahale çalışmaları kapsamında bölgede 15 uçağın çalıştığını açıklayan yetkililer, yangından dolayı Castellon ve Teruel kentleri arasındaki bazı yerleşim yerlerinde 250 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.