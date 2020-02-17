İsrail'de sağ partiler Netanyahu'ya destek verecek

İçişleri Bakanı ve Şas Partisi lideri Aryeh Deri, 2 Mart'taki seçimin ardından Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetine destek vereceğini gösteren yazılı belgeyi imzaladı.



Deri'nin ardından Yamina ve Birleşik Tevrat Partisi de Netanyahu'nun kuracağı koalisyonda yer alacaklarını taahhüt eden belgeye imza attı.



Başbakan Netanyahu, verdikleri destekten dolayı sağ partilere teşekkür ederek, "Bu adım Gantz'ın (Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz) blöfünün tabutuna çivi çakmaktır" ifadesini kullandı.



MAVİ-BEYAZ'DAN 4. SEÇİM UYARISI



Netanyahu'nun partisi Likud'un rakibi Mavi-Beyaz İttifakı ise, sağ partilerin İsrail Başbakanı'na verdiği desteği eleştirerek, bu adımın İsrail'i dördüncü seçime götürebileceği uyarısında bulundu.



İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından da Şas, Yamina ve Birleşik Tevrat partileri Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonda yer alacaklarını gösteren benzer bir belge imzalamıştı.



Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde sağ partilerin de kuracakları birlik hükümetinde yer almasında ısrar etmişti.



Hem ilk kimin başbakan olacağı, hem sağ partilerin hükümette yer alması konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Bu gelişme üzerine Netanyahu ve Gantz koalisyon hükümetini kuramamış, İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim kararı alınmıştı.



Son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun başını çektiği sağ blokun da Gantz'n liderliğindeki sol blokun da 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamayacağını ortaya koyuyor.



Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyonlarla yönetilen İsrail'de, hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

