İsrail'in Gazze saldırısı sürüyor

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gece düzenlenen saldırılarda da İslami Cihad'ın askeri kanadından üst düzey bir isim daha öldürüldü.



Ancak Gazze Şeridi'ne düzenlenen bombardımanlarda aralarında kadın ve çocukların olduğu siviller de hayatını kaybetti. Çok sayıda yerleşim yeri yerle bir oldu.



İsrail ordusu, içerisinde roket fırlatma bölümlerinin de olduğu 130'dan fazla hedefi vurduğunu duyurdu.



Gazze tarafından da İsrail'e 450'den fazla roketle karşılık verildi. Bunların büyük bir bölümü Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.



Roketlerin bazıları Gazze sınırına yakın bölgelere düşerken, kentin 60 kilometre kuzeyindeki Tel Aviv'de de uyarı sirenleri duyuldu.



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 20'ye yükseldi Haberi Görüntüle MISIR'IN ARABULUCULUK ÇABASI



İslami Cihad Sözcüsü, Mısır'ın ateşkes için arabulucuk gösterdiğini kaydetti. İsrail Dışişleri Sözcüsü ise Kahire yönetiminin teklifini değerlendirdiklerini belirtti.



Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'la telefonda görüştü. Austin İsrail'e olan desteğini yineledi. Bölgedeki gerilimi azaltma çağrısı yaptı.