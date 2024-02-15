İsrail mülteci kampına saldırdı: 7'si çocuk 12 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7'si çocuk 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail mülteci kampına saldırdı: 7'si çocuk 12 Filistinli öldürüldü

Er-Rey Haber Ajansı'nın haberine göre, güçleri Şeridi'nin orta kesiminde kurulan Nusayrat Kampı'nda yer alan bir evi bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısı sonucunda 7'si çocuk 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 132 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 87 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 663'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 104 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 395'e ulaştığını bildirdi.

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