İsviçre'den "Yüzyılın Projesi": Nükleer atıklar Almanya sınırının yakınına gömülecek

İsviçreli yetkililer, ülkenin radyoaktif atıklarını gömmek için Almanya sınırına oldukça yakın bir alanı tercih etti.

Ülkenin radyoaktif atıklarını işlemekten sorumlu kuruluşu olan Ulusal Radyoaktif Atık İmhası Kooperatifi (Nagra) sözcüsü Felix Glauser, ülkenin kuzeyindeki Nördlich Lägern bölgesinin, yeraltı depolama tesisi için en iyi alan olduğunu söyledi.

Glauser, "Kapsamlı araştırmalar, Nördlich Lägern'in en uygun alan olduğunu ve en büyük güvenlik rezervine sahip olduğunu gösterdi" diye konuştu. Glauser, ayrıca yerel halkın doğrudan bilgilendirildiğini ve teklifin gelecek Pazartesi günü İsviçre hükümetine sunulacağını bildirdi.



Nükleer atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi halk sağlığı için büyük önem taşıyor. Söz konusu atıklar, aksi durumda çevre ve insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor.

NİHAİ KARARI HALK VERECEK

İsviçre hükümeti 2029'a kadar nihai kararı vermeyecek. Nükleer atıkların depolanacağı alan için İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi altında bir referandum yapılarak halkın onayı alınacak.



Diğer taraftan, Japonya'daki Fukushima elektrik santralindeki 2011 nükleer kazasından sonra, İsviçre nükleer enerjiyi aşamalı olarak bırakmaya karar verdi. Şimdilik atıklar, Almanya sınırına 15 km uzaklıktaki Würenlingen'deki bir ara depoda saklanıyor.



Söz konusu yeni tesisle İsviçre, nükleer atıkların değerlendirilmesi hususunda seçkin ülkeler arasında yer almayı hedefliyor. Şimdiye kadar sadece yalnızca Finlandiya nükleer atıkları güvenli bir şekilde bertaraf etmek için granitten bir tesis inşa etti. Fransa da ayrıca radyoaktif atıkları yeraltında kil içinde depolamayı planlıyor.



Öte yandan İsviçre'de, bazı yüksek aktivite atıkları da dahil olmak üzere tahmini 83 bin metreküp radyoaktif atığın gömülmesi gerekecek. Bu hacim, Beznau, Gosgen ve Leibstadt nükleer santrallerinin 60 yıllık işletme ömrüne ve Muhleberg'in 2019'da kapanmadan önce çalıştığı 47 yıla tekabül ediyor.