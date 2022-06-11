İtalya'da helikopter kazası: 4'ü Türk 7 kişiden kurtulan olmadı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında 9 Haziran Perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopter kazasından kurtulan olmadı.

Helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada, helikopterin içindekilerin durumuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgeye hemen karadan arama kurtarma çalışmaları yürüten ekiplerin sevk edildiği ve çalışmaların kalıntıların bulunduğu yere yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu

İTALYA ANSA AJANSI: 7 KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterin kalıntılarını Apenin Dağları'nın Cusna mevkisinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin güvenlik güçlerine bildirdiği kaydedildi.

İtalya ANSA Ajansı, 7 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Diplomatik kaynaklar da helikopterdekilerden kurtulan kişinin olmadığını bildirdi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

ECZACIBAŞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Acı haber sonrası Eczacıbaşı Topluluğu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İtalya’da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi. Arama ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde helikopterdeki yedi kişinin cansız bedenlerine ulaştıkları açıklandı.

''BÜYÜK ACI VE ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ''

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar’ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz.



Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah’tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.''

