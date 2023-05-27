Japonya'da resmi konutta parti düzenleyen başbakanın oğluna uyarı

Hükümetin durumun farkında olduğunu kaydeden Matsuno, "Olayın tekrarlanmaması için (resmi konutun) uygun kullanım ve yönetimini sağlayacağız." ifadesini kullandı.



Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken, 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu yönetici sekreteri olarak atamıştı.



Kabine Baş Sekreterliği, o dönem, atama kararının "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini belirtmişti.