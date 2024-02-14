Kahire'deki ateşkes zirvesinden sonuç çıkmadı

İsrail ve ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrailli heyet, Gazze'de ateşkes için Kahire'de yapılan görüşmelerden ayrıldı.

İsrail istihbarat şefi David Barnea, Gazze'deki çatışmaların geçici olarak durdurulması için Katar'ın aracılık ettiği bir plan üzerinde görüşmeler yapmak üzere dün, Mısır'ın başkentinde CIA Direktörü William Burns ile bir araya gelmişti.



Katar başbakanı ve Mısırlı yetkililerin de katıldığı görüşmeler, İsrail'in, güneydeki Refah kentine geniş çaplı bir kara saldırısı başlatmasından önce ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılan çabaların bir parçasıydı.

Gazze'deki bombardımandan kaçan Filistinliler'in yarısından fazlası Refah'a sığınmıştı.



Yabancı hükümetler ve Birleşmiş Milletler böyle bir saldırının olası sivil kayıpları konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını dile getirirken İsrail, Hamas'ı Refah da dahil olmak üzere "Gazze'nin tamamından başarıyla temizleyene kadar" saldırıları sürdüreceğini açıkladı.

GÖRÜŞMELER ÜÇ GÜN DAHA SÜRECEK

Başbakanlık ofisinden bir yetkilinin The Times of Israel'e verdiği bilgiye göre İsrail heyeti dün gece Kahire'den dönüş yolundaydı.



Wall Street Journal gazetesi, Mısırlı yetkililere dayanarak Barnea'nın heyetinin Mısır'ın başkentinden "müzakerelerdeki önemli boşluklardan hiçbirini kapatmadan" ayrıldığını bildirdi.



Mısır devlet televizyonu Al Qahera'nın üst düzey bir Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre görüşmeler üç gün daha devam edecek.



Televizyon kanalının haberine göre aynı yetkili, görüşmelerin çoğunlukla "olumlu" geçtiğini aktardı.



AFP'ye konuşan bir Hamas kaynağı, grubun siyasi bürosundan bir üyenin bir heyete başkanlık edeceğini söyledi.