Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı: 3 ölü

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan ve Kerç Boğazında yer alan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde büyük patlama meydana geldi.



2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açılan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik köprüde trafik akışı durduruldu. Köprünün demiryolu hattının yanındaki karayolunda ise çökme meydana geldi.

Kırım Yarımadası ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nün demiryolu bölümünde bulunan yakıt tanklarından birinde patlama meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler alevlere müdahale ederken, patlamanın demiryolundaki yakıt dolu tanklardan birinde çıkan yangından kaynaklandığı aktarıldı.

Rusya Araştırma Komitesi'nden yapılan açıklamada yaşanan olayda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

UKRAYNA'DAN 'BU BAŞLANGIÇ' AÇIKLAMASI



Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mykhailo Podolyak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu başlangıç" ifadelerin kullandı.



Podolyak, "Yasadışı olan her şey yok edilmeli" dedi.



UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUSYA'NIN KIRIM'DAKİ İKİ SEMBOLÜ DE YOK OLDU



Ukrayna Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan Twitter paylaşımında, "Güdümlü füze zırhlısı Moskva ve Ukrayna Kırım'ında Rus gücünün sembolü olan Kerç Köprüsü çöktü. Sırada ne var, Rusya?" paylaşımını yaptı.



Geçen Nisan ayında, Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'nın sembolü haline gelen Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurmuştu. Ancak, Rusya Savunma Bakanlığı kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini öne sürmüştü.

Haritada Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprünün yeri görülüyor.

RUSYA ENERJİ BAKANLIĞI: EN AZ 15 GÜNLÜK YAKIT TEDARİK EDİLDİ



Rusya Enerji Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kerç köprüsünde çıkan yangının ardından Kırım'a en az 15 günlük yakıt tedarik edildiğini belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv, Kryvyi Rih ve Zaporijya bölgelerinde savaşan Rus birliklerinin, Rusya'yı Kırım'a bağlayan Kerç köprüsündeki çökmenin ve demiryolunda gelen hasarın ardından mevcut kara ve deniz koridorları aracılığıyla ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri alabileceklerini açıkladı.



BOMBALI SALDIRI



Rus Ulusal Anti-Terör Komitesi patlamaya, bomba yüklü bir kamyonun neden olduğunu açıklandı. Buna göre bomba yüklü bir kamyonun patlamasının ardından demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankeri alev aldı.

"KREMLİN: PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov patlamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Kırım Köprüsü'ndeki durum ile ilgili Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı raporları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e sunuldu" dedi.

Rusya ile ilhak ettiği Kırım'ı birbirine bağlayan köprü, Kerç Boğazı'ndan geçiyor. Köprüde demiryolu hattı da bulunuyor.

KIRIM KÖPRÜSÜ RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?