Açıklama KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Batı nil virüsü şüphesiyle hastanelerde kontrol altında olan hastalardan alınan ve Türkiye’ye tahlile gönderilen kan örneklerinden 5'inde daha hastalığa rastlandı.
Özel bir hastanede tedavi gören 2 kişide de pozitif Batı Nil Virüsü tespit edildi. Böylece ölümcül etkileri olan ve sivrisineklerin bulaştırdığı Batı Nil Virüsü'ne yakalanan hasta sayısı 7’ye yükseldi.
Açıklamada Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların üçünün yoğun bakımda bulunduğu diğerlerinin ise servislerde tedavi edildiği belirtildi. Bir hastanın ölümüyle sonuçlanan Batı Nil Virüsü vakaları Mağusa ve civar bölgelerde yoğunlaşıyor. Belediyeler özellikle sivrisinekle mücadele konusunda olağanüstü tedbirler almaya çalışıyor.
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