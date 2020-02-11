Kremlin'den İdlib açıklaması

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib mutabakatının uygulanması gerektiğinin altı çizildi.



İdlib'deki son durumdan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bölgedeki Rus ve rejim güçlerine yönelik terörist saldırılar sona ermeli" ifadesi de kullanıldı.

RUSYA, İDLİB GERİLİMİ KONUSUNDA ABD İLE TEMAS HALİNDE

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.



Son günlerde İdlib’de artan gerilimin Rusya ile ABD arasında görüşüldüğünü söyleyen Ryabkov, “İdlib konusunda Rusya ile ABD arasında temas sürüyor. Kimse bunu reddetmiyor. Sahada ortaya çıkan bazı somut durumların ordular arasında farklı düzeylerde etkili temasların kullanımı sayesinde tatmin edici bir şekilde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bunun pratikte devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

