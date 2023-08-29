Küba, Idalia Fırtınası'na karşı alarmda: 8 bin kişi tahliye edildi

Karayip Denizi’nde oluşan ve kuzeye doğru ilerleyen Idalia Fırtınası Küba topraklarına doğru yaklaşırken, Kübalı yetkililer tedbirleri sıkılaştırıyor.

Küba Ulusal Sivil Savunma Kurumu, ülkenin batı bölgelerinde yoğun yağış ve şiddetli rüzgar ile etkili olması beklenen Idalia Fırtınası nedeniyle Pinar del Rio ve Artemisa illeri ile Isla de la Juventud Adası’nda kasırga alarmı verdi.

Kısa süre içerisinde kasırgaya dönüşmesi beklenen Idalia Fırtınası ülkede şimdiden yağışlara neden olurken, ilerleyen saatlerde yağışların şiddetini artırarak sel ve su baskınlarına yol açabileceği bildiriliyor. Ayrıca saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgarın deniz kıyısında yüksek dalgalar oluşturarak alçak kesimlerde denizin taşmasına neden olacağı belirtiliyor. Şimdiye kadar riskli bölgelerde yaşayan 8 bin vatandaşın tahliye edildiği, ülkede bu sayının ilerleyen saatlerde artabileceği düşünülüyor.