Küba, Rusya'ya paralı asker sağlayan insan kaçakçılarını deşifre etti

Rusya'da ve hatta Küba'da yaşayan bazı Kübalıların Ukrayna'daki savaşta yer alan askeri güçlere dahil edildiği belirtildi.



Küba yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki çatışmanın bir parçası olmadığını" vurguladı.



Küba Dışişleri Bakanlığı operasyonun arkasında kimin olduğunu belirtmedi.

PUTİN, ASKER SAYISINI ARTIRMA TALİMATI VERMİŞTİ



Geçtiğimiz Ağustos ayında Devlet Başkanı Vladimir Putin, muharip güçlerinin Ukrayna'da ağır kayıplar vermesinin ardından Rus ordusuna asker sayısını arttırma talimatı vermişti.



Ryazan Gazette adlı bir Rus gazetesi o zamandan beri Rusya'da yaşayan Kübalıların Rus vatandaşlığı alma sözü karşılığında Ukrayna'da savaşan Rus askeri güçlerine katıldığını bildirdi.



Sırp gönüllülerin Ukrayna'da Rus birliklerinin yanında savaşmak üzere eğitim aldıklarını gösteren videolar da yayınlanmıştı.



Küba Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının Ryazan Gazette'de yer alan haberlerle bağlantılı olup olmadığı net olmamakla birlikte, açıklamada Küba'nın paralı asker kullanımına karşı kesin bir duruşu olduğu belirtiliyor.



Açıklamada, "Küba vatandaşlarını herhangi bir ülkede silah altına almak amacıyla insan kaçakçılığı yapanlara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceğiz" denildi.



Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, eski adıyla Twitter olarak bilinen X üzerinden yaptığı açıklamada, Küba'nın vatandaşlarını askere alma girişimlerine karşı yasaların gücünü kullandığını belirtti.

