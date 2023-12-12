Küba'ya "jet-ski'yle gelen terörist" yakalandı

Gözaltına alınan kişinin üzerinde birkaç silah, şarjör ve mühimmat ele geçirildiği öne sürüldü.



Gözaltına alınan kişinin Küba'da şiddet eylemlerine katılacak kişiler aradığı ifade edildi. Haberde, konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hem Küba'da hem de Güney Florida'da yaşayan bazı kişilerle ilgili bilgi toplandığı belirtildi.



Terör saldırısı planıyla ilgili suçlamalar, Küba'nın 80'den fazla yabancı ülke vatandaşı ve kuruluşu terör listesine dahil etmesinin ardından geldi.



Listede saldırı planıyla suçlanan iki örgüt de yer alıyordu. Örgütler için, "Küba devletinin güvenliğine karşı eylemler organize eden ve gerçekleştiren ABD merkezli suç yapıları" değerlendirmesi yapılmıştı.