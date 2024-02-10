Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, çocuklara yönelik bir cinsel istismar davasında suç ortağı olarak hüküm giyen eski bir çocuk yurdu yöneticisini cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bıraktığının ortaya çıkmasının ardından istifa etmesi yönünde baskı altındaydı.

Tartışmalar, Orban'ın yakın müttefiki olan Novak'ın, geçen yıl nisan ayında Papa Francis'in ziyareti öncesinde, devlet tarafından işletilen bir çocuk yurdunun eski müdür yardımcısını affetmesi üzerine başlamıştı.



Hakkında af kararı çıkarılan kişi, 2004-2016 yılları arasında en az 10 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan kurum müdürünün cinsel istismarının örtbas edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 2018 yılında üç yıldan fazla süreli hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baskılar üzerine Novak, istifa etti.