İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan, 12 Aralık'ta yasalaşan, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılan düzenleme dolayısıyla başlayan protestolara üçüncü gününde de binlerce kişi katıldı.



Ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra Macar Sosyalist Partisi, Demokratik Koalisyonu ve Momentum partisi yetkililerinin de destek verdiği, Kossuth Meydanı'nda düzenlenen eyleme katılan binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Meclis binası önünde polis kordonunu aşmaya çalışan eylemcilere polis biber gazı sıktı.



﻿22 KİŞİ GÖZALTINDA



Budapeşte Polis Merkezinden yapılan açıklamada, polise çeşitli materyaller atılması ve bazı göstericilerin yüzünü maskeyle kapatması dolayısıyla polisin biber gazı kullandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, çarşamba ve perşembe günü düzenlenen protesto gösterilerinde aralarında Alman ve Belçika vatandaşının da bulunduğu toplamda 22 kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.



2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.



Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken muhalefet partileri ve sendikalar, hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.

