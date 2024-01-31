Meksika’da feci kaza: Tur otobüsü alev alev yandı, 19 kişi öldü

Meksika’da tur otobüsünün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 19 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün alev aldığını belirten yetkililer, can kaybının artabileceğini söylüyor.

Meksika’da feci kaza: Tur otobüsü alev alev yandı, 19 kişi öldü

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’nın Sinaloa eyaletinde, tur otobüsünün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guadalajara kentinden yola çıkan ve turistleri taşıyan , Elota kasabasındaki otoyolda karşı yönden gelen kargo kamyonuyla çarpıştı.

Kazada, 19 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır 22 kişi yaralandı.

Meksika’da feci kaza: Tur otobüsü alev alev yandı, 19 kişi öldü - 1

Sinaloa Sivil Koruma Müdürü Roy Navarrete, basına yaptığı açıklamada, tur otobüsünün karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını belirtti.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün alev alarak yandığını kaydeden Navarrete, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Eyalet savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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