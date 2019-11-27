Almanya Başbakanı Angela Merkel, bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, 70. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle NATO'nun önemini anlattı. Türkiye'nin NATO için jeostratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin NATO üyesi kalması lazım. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekir" diye konuştu.

''ARTIK ABD SORUMLULUK ALMIYOR''



Avrupa'nın önünde pek çok terör tehdidi olduğunu ifade eden Merkel, "Çevremizde yangın olduğunda artık ABD sorumluluk almıyor" dedi. Dünyanın, Çin'in önemli rol aldığı çok kutuplu farklı bir düzene sahip olduğunu dile getiren Merkel, "NATO'nun korunması kendi çıkarımıza" değerlendirmesinde bulundu.



Merkel, Avrupa'nın mevcut durumda tek başına kendisini savunamayacağının altını çizerek, "Bu transatlantik ittifaka ihtiyacımız var" diye konuştu. Bu nedenle NATO'nun korunması için çalışacaklarını ve ittifak içinde daha fazla sorumluluk alacaklarını belirten Merkel, Fransa ile başlattıkları silah projelerini ilerletmek istediklerini kaydetti.



''SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜME ULAŞILMASI GEREKİYOR''



Merkel, Suriye'de devam eden iç savaşın vekalet savaşına dönüştüğüne dikkati çekerek, siyasi çözümün sağlanması gerektiğinin altını çizdi.



Şansölye Merkel, Anayasa Komitesinin kurulmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini anımsattı. Ülkesinin Suriye konusunda daha fazla katkı sağlayacağını ifade eden Merkel, "Bu, Rusya ve Türkiye ile görüşmeler yapmadan olmaz" dedi.



Merkel, bu neden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve kendisinin katılımıyla geçmişte bir buluşma gerçekleştirdiklerine işaret etti. Libya'da çözüm çabalarının sürmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, Libya'da Suriye'deki bir vekalet savaşının yaşanmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.



''FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI VARDIR''

Merkel aşırı sağcılığın geldiği noktaya dikkati çekerek Alman toplumunun nereye gittiği sorusunu sordu. Irkçı bir Alman tarafından işlenen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine ve geçen ay Halle kentinde bir Sinagog'a düzenlen ırkçı saldırıya değinen Merkel, ''Halle'deki olaylar ve Lübcke cinayeti hepimizi sarstı" dedi.



İnsan onurunun dokunulmaz olduğunun altını çizen Merkel, Almanya'da son dönemlerde tartışılan fikir hürriyetinin kapsamı konusunda, "Ülkede fikir özgürlüğü vardır. Herkes özgürce fikrini açıklayabilir. Kimse diğer başkasının fikrine katılmak zorunda değil. Fikir özgürlüğünün de sınırları vardır. Nefret ırkçılık söylemlerinin yayılması ve diğer insanların onuru zedelenmeye başladığında bu sınır başlar" değerlendirmesinde bulundu.