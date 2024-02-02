Norveç'te 30 yılın en şiddetli fırtınası

Norveç Meteoroloji Enstitüsü, Norveç'in kuzeyinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu, güneyinde yoğun yağış beklendiğini belirtti.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle toprak kayması ve çığ düşmesi konusunda uyarıda bulunan yetkililer, ülkenin kuzey kesiminde yolların kapanabileceğini kaydetti.



Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü, ülkenin güney ve orta kesimlerinin çoğu için yüksek seviyede çığ uyarısı yayımladı.



Polis yetkilileri, Norveç'in güneydoğusunda yolların buzlanması nedeniyle bir okul otobüsünün yoldan çıkması da dahil çok sayıda kazanın meydana geldiğini, kazalarda yaralanan olmadığını bildirdi.



Öte yandan, Tromso'daki havaalanına gidiş ve dönüş uçuşları, yaklaşık 200 yolcunun havaalanında uyumak zorunda kalmasının ardından yeniden başladı.



Yerel medyada, kimi bölgelerde saatteki hızı 180 kilometreye ulaşan fırtınanın, ülkede son 30 yılda görülen en güçlü fırtına olduğu ifade ediliyor.

