Paris'te çevre zaferi: SUV'lerin park ücreti üç katına çıkarılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'in sakinleri 4 şubat pazar günü şehre giren zengin ve yabancı sürücüleri hedef alan bir park ücreti oylamasına gitti.
Paris sakinleri yurt dışından gelenlerin park ettiği ağır, büyük ve çevreyi kirleten SUV'ler için özel bir park tarifesi lehinde oy kullandı. Yeni otopark tarifesinin oylandığı halk oylamasında Parisliler yüzde 54,55 oranında "Evet" oyu verdi.
Ancak katılım oranı %5'i geçmedi, yani 1,3 milyondan fazla seçmen içinde 78 bin 121 seçmen oy kullandı.
Özel park tarifesi kapsamında park ücretlerinin SUV araçlar için 3 katına çıkarılacak.
SOKAĞA PARK ETMENİN BEDELİ SAATTE 18 EURO
Paris'in sosyalist belediye başkanı Anne Hidalgo oylamadan önce, "Bunu kirliliği azaltmak ve çocuklarımızı daha güvenli bir ortamda yaşatmak için yapıyoruz çünkü bu arabalar tehlikeli. Paris, insanların daha iyi nefes almasını ve daha iyi yaşamasını sağlamak için kendini dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.
Yeni park tarifesinde bir SUV veya 4x4 araba için caddeye park etme maliyeti Paris'in merkezinde saat başına 18 euroya ve şehrin geri kalanında saat başına 12 euroya yükselecek. Yeni tarife, Paris sakinlerinin kullandığı otopark için geçerli olmayacak.
SCOOTERLARI YASAKLAYAN İLK AVRUPA BAŞKENTİ
Geçen yılın ağustos ayında Paris, kiralık elektrikli scooterların yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda benzer bir oylama yapmış ve ardından bunları yasaklayan ilk Avrupa başkenti olmuştu.
Hidalgo, Fransız demokrasisinin “krizde” olması nedeniyle vatandaşların oyunun önemli olduğunu söyledi. Belediye başkanı, yeni otopark tarifelerinin SUV'lerin varlığını azaltacağını vurguladı.
Belediye başkanı oylamanın olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü vurgulayarak, “Bu önlemin caydırıcı bir etkisi olur çünkü bu büyük arabalar giderek daha fazla yer kaplıyor… Kiralık scooterların bitmesiyle birlikte huzur duygusunun da görünür olduğunu gördük. Geçen yıl kiralık scooterlar ortadan kaybolduğunda, bir özgürleşme ve sakinlik hissi oluştu. Bunu SUV'lerden de bekliyoruz." dedi.
Paris'ten önce, Fransa'nın üçüncü büyük şehri Lyon, insanları ağır spor araç kullanımından uzaklaştırmak için artan oranlı bir otopark tarife sistemi tasarlamıştı. Lyon'un yeni otopark tarifesi bu yaz uygulamaya geçecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Paris
- Otomobil
- Fransa