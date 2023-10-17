Paşinyan: Ermenistan, Azerbaycan ile yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalamaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yıl sonuna kadar Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ve topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının güvenliğini garanti edeceğini söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta, her iki tarafın da iyi niyet göstermesi halinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasına varılabileceğine inandığını söyledi ve ortak sınır üzerinde bir anlaşmaya varmanın zorluğunu küçümsedi.



AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'DA ANTİTERÖR OPERASYONU Azerbaycan geçtiğimiz ay, otuz yıldır Ermenistan'ın desteğiyle etnik Ermeniler tarafından yönetilen ayrılıkçı Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için antiterör operasyonu düzenledi.



Karabağ'daki 120 bin civarındaki etnik Ermeni'nin çoğu Ermenistan'a gitti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin