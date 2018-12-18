ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatını engellemek için Kuzey Irak'ta eğitim alan Roj peşmergelerini Suriye'nin kuzeyine geçirmek için düğmeye bastı. Amerika böylece Türkiye ile YPG arasında peşmergeyi tampon yapma gayretinde.



Haftasonu 100 dolayında peşmerge, Kuzey Suriye'ye geçmiş, YPG ile toplantı yapmıştı. Bu adımın ardından devamının kısa sürede geleceğini açıklayan isim, Kuzey Irak'taki Suriyeli peşmergelerin komutanlarından Bedel Bendi oldu..



Bendi, "Güçlerimiz kısa süre içerisinde Suriye'ye geçecek. Bugün ya da yarın en kısa zamanda Suriye'nin kuzeyine dönecek." dedi.



Türkiye, gelişmeleri yakından izliyor. Yetkililer, "Peşmergenin Kuzey Suriye'ye konuşlanacağına dair elde henüz net bir bilgi yok, takipteyiz" diyor. Ankara, ABD'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı engellemeye dönük bu adımını, "Orta yol gibi sunulsa da, rahatsız edici bir adım" olarak yorumluyor.



Edinilen bilgilere göre, Ankara-Erbil hattında henüz bir temas yok. Referandumundan sonra Türkiye ve Erbil ilişkileri hassas bir dengede seyrediyor.



Suriyeli peşmergeler, 2012 yılında YPG'nin baskısıyla Kuzey Irak'a geçmişti. Orada Kuzey Irak bölgesel yönetiminin güvenlik gücü peşmerge tarafından eğitilmişti. Sayılarının 7-8 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.



Roj peşmergeleri 2014'te Musul'da IŞİD'e karşı savaştılar. O tarihten bu yana da 2-3 bin civarında Roj peşmerge Suriye-Irak sınırına yakın noktalarda bulunuyor.



