Polonya'da Rus ve Belaruslu 2 kişiye 4'er yıl hapis cezası verildi

Polonya'nın doğusunda bulunan Bialystok kentindeki Bölge Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 2 yıldır tutuklu bulunan Rusya vatandaşı ile Belarus vatandaşı 2 kişinin cezası belli oldu.

Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır sürmekte olan davada, sanıklara 4'er yıl hapis cezası verdi.



Topladıkları bilgileri Rus istihbaratına ilettikleri suçlamasıyla gözaltı

Mahkeme kararında söz konusu kişilerin Polonya'da yasal olarak bulunduğu belirtilirken, Belarus vatandaşının önce Bialystok şehrinde bir üniversitede öğrenim gördüğü, sonrasında ise paraşütle atlama kursları düzenlediğine yer verildi. Rus vatandaşının da yine aynı şehirde turistik ve kültürel etkinlikler organize ettiği kaydedildi.

Kararda ayrıca, bu sayede çevre edinen ve isimleri açıklanmayan 2 şahsın Polonya'nın kuzeydoğu bölgesindeki askeri birliklere yönelik bilgi topladıkları gerekçesiyle Polonya askeri istihbarat görevlilerince takibe alındığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin 2022 yılının Nisan ayında “Polonya askeri birlikleri ile Polonya'da görev yapmakta olan müttefik ülkelerin askeri birliklerinin konuşlandırılması, geliştirilmesi, teçhizat ve kadro durumuna ilişkin topladıkları bilgileri Rus istihbaratına ilettikleri” suçlamasıyla gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Sanıkların karara ilişkin olarak bir üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor.

Polonya yasaları gereği bir başka devlet adına casusluk yaptığı belirlenen bir kişi 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.