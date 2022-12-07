Putin: Ukrayna'da savaş uzayacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 10. ayına girerken, Rus lider Vladimir Putin'den önemli açıklamalar geldi. Çatışmaların çok daha uzun sürebileceğini belirten Putin, nükleer savaş riskinin büyüdüğünü belirtti.

Putin: Ukrayna'da savaş uzayacak

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Rusya İnsan Hakları Konseyi ile Moskova'da yaptığı bir toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı ,seferberlik kapsamında  askere alınan 77 bin kişinin  muharip birimlerde yer aldığını, geri kalanının ise bölgesel savunma oluşumlarında görev yaptığını söyledi.

Putin, "Seferber edilmiş 300 bin  vatan savunucumuzun 150 bini operasyon alanında. Bu 150 binin sadece yarısı veya yaklaşık 77 bini  doğrudan muharebe birimlerinde, geri kalanı ikinci veya üçüncü hatlarda, esas olarak bölgesel savunma birliklerinin işlevlerini yerine getiriyor veya operasyon alanında ek eğitim alıyor" diye konuştu.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sadece Rusya garanti edebilir diyen Putin, Polonya'nınsa Ukrayna'nın batısından toprak almak istediğini iddia etti.

Putin: Ukrayna'da savaş uzayacak - 1

"UKRAYNA'DAKİ ÖZEL ASKERİ OPERASYON UZUN SÜREBİLİR"

Diğer taraftan, "Mevcut koşullarda ek seferberlik önlemlerinden bahsetmek mantıklı değil ve bugün devlet ve Savunma Bakanlığı'nın bunu yapmasına gerek yok" diyerek Rusya’nın yeni bir seferberlik çağrısı planlamadığını kaydetti. 

Putin ayrıca, “Rusya ulusal çıkarlarını korumak için elindeki tüm imkanlarla mücadele etmeli. Ukrayna'daki özel askeri operasyon uzun bir süreç olabilir” ifadelerini kullandı.

Rusya, 21 Eylül'den 28 Ekim'e kadar süren kısmi askeri seferberlik sırasında yaklaşık 300 bin asker topladı.

 NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Nükleer savaş riskinin arttığını belirten Putin, Rusya'nın pervasızca nükleer silah kullanma tehditleri savurmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı son olarak,  "Çıldırmadık, nükleer silahların ne olduğunu biliyoruz. Diğer ülkelerden daha gelişmiş ve modern nükleer silahlara sahibiz. Ancak bu silahı bir jilet gibi savurarak dünyayı dolaşacak değiliz" dedi. 

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