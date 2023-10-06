Rus Barış Gücü askerleri Karabağ'dan çekiliyor: Rus heyeti Erivan'ı ziyaret edecek

Rusya, bir Savunma Bakanlığı heyetinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden barış gücü askerlerinin çekilmesini görüşmek üzere Ermenistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın diplomatik bir kaynağa dayandırdığı habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet bugün Erivan'ı ziyaret edecek. Ermeni tarafıyla yapılacak görüşmede Rus Barış Gücü birliğinin Dağlık Karabağ'dan çekilmesinin zamanlaması ele alınacak."
RUS BARIŞ GÜCÜ BİRLİĞİ'NİN KARABAĞ'DA KONUŞLANDIRILMASI
Karabağ'daki Rus Barış Gücü Birliği, 9 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan ateşkes anlaşması temelinde bölgede konuşlandırıldı.
Kuvvetler beş yıllığına konuşlandırıldı ve taraflardan hiçbirinin itiraz etmemesi halinde kuvvetlerin görevi otomatik olarak beş yıllık bir süre için daha uzatıldı.
Rusya, dün Karabağ'daki Barış Gücü askerlerini çekmeye başladığını açıklarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu güçlerin sadece ateşkese uyulup uyulmadığını denetlemekle görevli olduğunu söylemişti.
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