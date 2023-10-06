Rus Barış Gücü askerleri Karabağ'dan çekiliyor: Rus heyeti Erivan'ı ziyaret edecek

RUS BARIŞ GÜCÜ BİRLİĞİ'NİN KARABAĞ'DA KONUŞLANDIRILMASI

Karabağ'daki Rus Barış Gücü Birliği, 9 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan ateşkes anlaşması temelinde bölgede konuşlandırıldı.



Kuvvetler beş yıllığına konuşlandırıldı ve taraflardan hiçbirinin itiraz etmemesi halinde kuvvetlerin görevi otomatik olarak beş yıllık bir süre için daha uzatıldı.



Rusya, dün Karabağ'daki Barış Gücü askerlerini çekmeye başladığını açıklarken, Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu güçlerin sadece ateşkese uyulup uyulmadığını denetlemekle görevli olduğunu söylemişti.