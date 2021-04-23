Rusya 5 Polonyalı diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti

Polonya'nın 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıkta yapılan görüşmeler sonucu Rusya, Polonya'ya nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada “Polonya'nın, Rus diplomatların sınır dışı edilmesini içeren provokatif eylemlerine karşılıklılık ilkesine dayanarak, Rusya Federasyonu'ndaki Polonya Büyükelçiliğinin 5 çalışanı istenmeyen adam ilan edildi. Rusya topraklarını 15 Mayıs 2021'de gün bitmeden terk etmeleri gerekiyor” denildi.

"BÜYÜK ÇAPLI RUSYA KARŞITI ENFORMASYON KAMPANYALARI YÜRÜTÜLDÜ”



Açıklamada Varşova'nın, ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararına destek amaçlı 3 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etme kararı eleştirilerek, “Varşova'nın ikili ilişkilerimizi daha da bozma ve tahrip etme sürecini sürdürdüğünün bir başka teyididir. Büyük çaplı Rusya karşıtı enformasyon kampanyaları yürütüldü” denilerek aynı zamanda Polonya'nın Rusya karşıtı politikaları eleştirildi.



"ABD İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararı aldığı zaman diliminde, Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew’i Bakanlığa çağırdı ve Varşova’daki elçilik binasında görev yapan 3 Rus diplomatın diplomatik statü koşullarını ihlal ettiklerini ve Polonya aleyhine faaliyet yürüttüklerini belirledi.



Bunun üzerine Polonyalı yetkililer, söz konusu 3 diplomatı “istenmeyen kişi ilan” etti.



Polonya Dışişleri Bakanlığı, diplomatların sınır dışı edilmesi kararına ilişkin yayınladığı açıklamada, ABD’nin bugün Rusya’ya yönelik almış olduğu kararlar konusunda ABD ile tam bir dayanışma içerisinde oldukları bildirildi.



Açıklamada, “Ortaklaşa alınan, üzerinde mutabık kalınan müttefik kararları, Rusya’nın dostane olmayan eylemlerine verilen en uygun tepkidir” ifadeleri yer aldı.