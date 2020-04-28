Sahibinden 1 milyon 700 bin liraya satılık 'Küçük köy'

İngiltere'nin en büyük model köylerinden birisi olarak bilinen 'minyatür köy' yaklaşık 1 milyon 700 bin Türk Lirası'na satışa çıkarıldı.

Bondville olarak bilinen minyatür köy, Doğu Yorkshire, Bridlington sahilinde yer alır ve geleneksel bir sahil ortamını tasvir eder.



Doğu Yorkshire'de yer alan Bondville olarak bilinen minyatür köyde yaklaşık 200 ev, üç kilise, bir savaş anıtı ve çalışan bir demiryolu bulunuyor. Ayrıca köyde yeşil tepeler, fabrika ve çalışan bir de liman yer alırken küçük bir hediyelik eşya dükkanı bile yer alıyor.

1986 yılında zanaatkar Geoff ve Carol Cooper tarafından inşa edilen model köy, internette en çok arananlar arasında yer alıyor.

Satışa çıkarılan model köyün 234 bin 950 euro fiyatıyla listelendiği belirtiliyor.

Model köyü sekiz yıldır işleten Tim ve Jan Whitehead, 'Bu yapıyı sürdürmek için genç kan arıyorum' arıyorum diyerek satış nedenini belirttiler.

Bu tarz model köylerin 1970'lerin başında 60'tan fazla olarak yer alınırken günümüzde bu yapıların birkaçı biliniyor.

Genellikle açık olan model köy şu anda corona virüs salgını nedeniyle kapalı.

