Sendikayla şirket uzlaştı: Eyfel Kulesi ziyarete açıldı

İşçilerin grevi nedeniyle ziyarete kapatılan Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket SETE, işçi sendikası ile uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, uzlaşı kapsamında sendikalar ile yönetim arasında her 6 ayda bir, şirketin iş modeli ve yatırımlarının değerlendirileceği bir toplantı yapılacağı bildirildi.



Ayrıca taraflar Paris'in simgelerinden biri olan mekanın bakım çalışmaları için 2031'e kadar 380 milyon avro yatırım yapılması konusunda anlaştı.



Eyfel Kulesi'ndeki grevden yaklaşık 100 bin ziyaretçi etkilendi. Şirket, ziyaretçilerden özür diledi.



Paris Belediyesinin Eyfel Kulesi için SETE şirketinden istediği kar payını yüksek bulan çalışanlar 19 Şubat'ta greve gitmişti.



Eyfel Kulesi çalışanlarının bağlı olduğu Genel İş Sendikası (CGT) Temsilcisi Stephane Dieu, kulenin bilet satışlarından elde ettikleri geliri, anıtın yenileme çalışmaları, işletme maliyetleri ve Paris Belediyesine kar payı ödemek için kullandıklarını söylemişti.



Belediyenin bu kar payını 50 milyon avroya çıkarmak istediğini ifade eden Dieu, Kovid-19 salgını zamanında anıtın kapalı olması nedeniyle halihazırda 100 milyon avro borçları olduğuna dikkati çekmişti.



Eyfel Kulesi çalışanları, 27 Aralık 2023'te SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitmişti.



Paris Belediyesi, hisselerinin yüzde 99'una sahip olduğu SETE'nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.