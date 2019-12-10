SON DAKİKA HABERİ: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: En az 6 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 6 kişi öldü. Polis saldırganı arıyor.

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Son dakika haberi! 

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastane silahlı saldırıya uğradı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre hastanenin bekleme odasına gelen saldırgan burada insanlara ateş etmeye başladı. 

En az altı kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili kayıplara karıştı. Polis saldırının neden gerçekleştiğini araştırdıklarını söylerken bir şüphelinin de fotoğrafını paylaştı. 

Başbakan Andrej Babis yaptığı açıklamada saldırının yakın mesafeden gerçekleştiğini belirtti. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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