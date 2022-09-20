Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı ile bir araya geldi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

İki liderin görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve Ege sularında Yunanistan'la yaşanan gerginliği ele alması bekleniyor.



Kapalı kapılar ardındaki görüşme, New York'taki BM genel merkezinin yakınındaki Türkevi Merkezi'nde gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silerleyen saatlerde BM Genel Kurulu'nun 77. oturumuna hitap edecek ve diğer dünya liderleriyle temaslarda bulunacak.

