SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye seçimi ile ilgili açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında, “Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın başkanlıklarında 27 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullanırken, "Sözkonusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir" dedi.



ABD, FRANSA, ALMANYA, İTALYA VE İNGİLTERE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları, ortak açıklama yaparak Suriye seçimlerinin, adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını vurguladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye seçimlerine ilişkin ortak yazılı açıklamasını duyurdu.



Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz."



"ÖZGÜR VE ADİL BİR SEÇİM ANCAK BM GÖZETİMİNDE OLABİLİR



İlgili ülkelerin, Suriyelilerin seslerinin ve görüşlerinin yer almayacağı bir seçim sürecini kabul etmedikleri vurgulanan açıklamada, Suriyeli muhaliflerin söz konusu seçimleri "meşru görmediklerine" de dikkat çekildi.



Suriye'de özgür ve adil bir seçimin ancak BM gözetiminde ve uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik koşulları altında yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş olan Suriyeliler, mülteciler ve diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin güven içinde katılabilmesi gerekmektedir" vurgusu yapıldı.

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