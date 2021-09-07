SON DAKİKA HABERİ: Taliban geçici hükümeti açıkladı

ntv.com.tr 07.09.2021 - 17:53
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Yeni hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahund oldu.
Taliban'ın açıkladığı diğer isimler ise şöyle:
Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund
Başbakan Yardımcısı: Molla Baradar
Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan
İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani
Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund
Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub
Eğitim Bakanı: Nurullah Munid
Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka
Adalet Bakanı: Abdulhakim Şarayi
Hac ve Din İşleri Bakanı: Nur Mehmed Sakıb
Sınır ve Kabile İşleri Bakanı: Nurullah Nuri