SON DAKİKA HABERİ: Taliban geçici hükümeti açıkladı

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Yeni hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahund oldu.

Taliban'ın açıkladığı diğer isimler ise şöyle:

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund



Başbakan Yardımcısı: Molla Baradar

Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan



İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani



Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund



Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub

Eğitim Bakanı: Nurullah Munid



Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka



Adalet Bakanı: Abdulhakim Şarayi



Hac ve Din İşleri Bakanı: Nur Mehmed Sakıb



Sınır ve Kabile İşleri Bakanı: Nurullah Nuri



