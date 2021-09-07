SON DAKİKA HABERİ: Taliban geçici hükümeti açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Afganistan’da ABD'nin çekilmesiyle 20 yıl sonra ülkeyi kontrol eden Taliban, ülkeyi yönetecek geçici kabineyi duyurdu.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 17:53

SON DAKİKA HABERİ: Taliban geçici hükümeti açıkladı

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Yeni hükümetin lideri Molla Muhammed Hasan Ahund oldu.

Taliban'ın açıkladığı diğer isimler ise şöyle:

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

Başbakan Yardımcısı: Molla Baradar

Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan

İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani

Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund

Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub

Eğitim Bakanı: Nurullah Munid

Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka

Adalet Bakanı: Abdulhakim Şarayi

Hac ve Din İşleri Bakanı: Nur Mehmed Sakıb

Sınır ve Kabile İşleri Bakanı: Nurullah Nuri

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