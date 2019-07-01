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Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri serbest bırakılmayı doğrularken gemicilere ilişkin, "Kendi istekleriyle çalışmaya devam ediyorlar, Libyalı şirket sahibiyle gemiye gittiler" bilgisini verdi.
BAKANLIK'TAN SERT UYARI YAPILMIŞTI
Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milis güçlerine sert bir uyarı yapılmıştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
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