Filistin protestoları yayılıyor: Kanadalı öğrenciler de harekete geçti

ABD'nin ardından Kanada'daki McGill Üniversitesinde de Filistin'e destek için kamp kuruldu.

Filistin protestoları yayılıyor: Kanadalı öğrenciler de harekete geçti
103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu

Haberi Görüntüle

ABD'de çok sayıda üniversitede 'e destek gösterileri düzenlenirken 'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı.

Göstericiler, yayımladıkları afişte "Üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz." mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı.

McGill Üniversitesinin Montreal kampüsünde toplanmaya başlayan öğrenciler, açık alana kamp kurdu.

"Yaşa Filistin" ve "Yatırıma Son" sloganları atan öğrenciler, üniversitenin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara son vermesi çağrısında bulundu.

Kampüs dışına çok sayıda polis aracı sevk edildi.

McGill Üniversitesinde öğrenciler, şubat ayında da Gazze'ye destek için açlık grevi gerçekleştirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...