Filistin protestoları yayılıyor: Kanadalı öğrenciler de harekete geçti

ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı.



Göstericiler, yayımladıkları afişte "Üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz." mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı.



McGill Üniversitesinin Montreal kampüsünde toplanmaya başlayan öğrenciler, açık alana kamp kurdu.



"Yaşa Filistin" ve "Yatırıma Son" sloganları atan öğrenciler, üniversitenin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara son vermesi çağrısında bulundu.



Kampüs dışına çok sayıda polis aracı sevk edildi.



McGill Üniversitesinde öğrenciler, şubat ayında da Gazze'ye destek için açlık grevi gerçekleştirmişti.

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