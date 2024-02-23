Şubat ayının "karlı ay"ı doğuyor: Karlı ay nedir?

Yılın ikinci dolunayı olan ve cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece gözlemlenecek olan "karlı ay" aynı zamanda "mikro ay" olarak da biliniyor. Ay, dünya yörüngesinin en uzak noktasından geçiyor olacak.



Tipik bir dolunaydan biraz daha sönük ve daha az büyük görünecek, ancak yine de gece gökyüzünde büyük ve parlak görünecek.

Karlı ay genellikle kış mevisimin kuzey yarımküreyi iyice etkisi altına aldığı bir zamanda gerçekleşir.



Ay cuma akşamından itibaren dolunay formunda görünecek. Bulunduğunuz yerde gökyüzü bulutluysa cumartesi gecesi de başka bir izleme fırsatı sunacak.

"FIRTINA AYI" VE "AÇLIK AYI" DA DENİYOR



İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Müzeleri bu isimlendirme hakkında, "Şubat ayının Kuzey bölgelerindeki tipik soğuk ve karlı havası, dolunayına karlı ay adını kazandırdı. 'Fırtına ayı' ve 'açlık ayı' diğer yaygın isimleridir.” ifadelerini kullandı.



ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yerli Amerikalılar bu aya "ilk çiçekli ay" adını veriyor çünkü kışın patlak verdiği dönemden sonra baharı getireceğine inanılıyor.