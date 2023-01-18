Ukrayna'da yerleşim alanına helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 14 ölü

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Ukrayna'da Kiev bölgesinde yer alan Brovary kentinde bir bakımevi ve anaokulunun yakınına helikopter düştüğü açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda yanan bakımevi gösterilirken, helikopterin paramparça olduğu görüldü.



Ukrayna Belediye Başkanı Oleg Kuleba, helikopterin bir bakımevinin yanına isabet ettiğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI DA ÖLDÜ

Denys Monastyrsky

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada helikopterin düşmesi nedeniyle 14 kişinin öldüğü ifade edildi.

Ölenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ve yardımcısının da bulunduğu öğrenildi.

Monastyrsky, Rusya savaşının başladığından beri hayatını kaybeden en üst düzey Ukraynalı yetkili oldu.

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada ölenlerden üçünün çocuk olduğu bildirildi.

42 yaşındaki İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, faciadan sadece bir gün önce, Kiev'de İçişleri Bakanlığı çalışanlarına ödül veriyordu. Monastyrsky, Zelenski'nin kurduğu Halkın Hizmetkarı Partisi'nden 2019'da milletvekili seçilerek siyasete atılmıştı. avukat kimliği ile tanınan Monastyrsky, Temmuz 2021’de görevinden ayrılan Arsen Avakov’un yerine İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.

Helikpterin düşme nedeni henüz bilinmiyor. Sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor; ancak ilk bulgular olayın kaza olduğu yönünde. Yetkililer, ekipman arızası ya da uçuş güvenliğinin ihlali ihtimalleri üzerinde de duruyor. Olay saati bölgede sisli havanın etkili olduğu belirtiliyor.

Devlet Başkanı Zelenski de olayla ilgili tam soruşturma talimatı verdi. Zelenski faciayı "tarif edilemez" bir acı olarak nitelendirdi.

Olayın ardından Ukrayna Polis Şefi İhor Kılimoneko, Bakan Yardımcısı olarak atandı. Kılimoneko, vekaleten bakanlık görevini de yürütecek.

ÇAVUŞOĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, helikopterin düşmesi üzerine mesaj paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medyada Ukraynalı mevkidaşını etiketleyerek, "Kiev yakınlarındaki Brovary'de #Ukraine İçişleri Bakanı dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ukrayna'nın kederli ailelerine ve dost canlısı insanlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.