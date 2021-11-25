Ukrayna'dan Rusya'ya sert uyarı

Tatbikatlar ve karşılıklı sert açıkmalarla gerilim giderek yükseliyor. Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yüksek. Ukrayna son olarak Donetsk bölgesinde tanklarla tatbikat yaptı. Rusya'yı topraklarına saldırmaması konusunda uyardı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin'in kafasında ne olduğunu tahmin etmeye çalışmıyoruz ama şunu iyi anlamalı. Ukrayna'ya saldırının bedeli ağır olur. En iyisi bunu yapmamak" dedi.



Berlin'de Polonyalı mevkidaşı ile biraraya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de Rusya'ya sert uyarlar geldi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak konusunda Avrupa Birliği'nin omuz omuza vermesi gerektiğini belirtti. Merkel, "Ukrayna'nın egemenliğine daha fazla saldırının ağır bir bedeli olur" dedi.



merkel, Ukrayna doğusunda gerilimin tırmanması halinde AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olması gerektiğini de vurguladı.



Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı, haftasonunda verdiği bir röportajda Rusya'nın Ukrayna sınırına 92 bin asker yığdığını ve ocak sonu ya da şubat başı saldırı hazırlığında olduğunu söylemişti.



NATO üye olmayı isteyen Ukrayna bu yıl içinde ABD'den hem mühimmat hem de javelin füzeleri aldı.



Ukrayna salı günü de ABD'den iki sahil güvenlik botu temin etti.



Rusya ve Ukrayna ilişkileri, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle gerilmişti. Rusya'nın destek verdiği ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çıkan çatışmalarda 14 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.



