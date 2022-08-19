Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sayesinde tahıl koridorunun verimli bir şekilde çalıştığını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.08.2022 - 16:51

Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması

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Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bugün Odessa Limanı'nda ağırladıklarını bildirdi.

Guterres ile gemilerin tahıl ile yüklenmesi sürecini incelediklerini aktaran Kubrakov, "Karadeniz tahıl girişimi nedeniyle tahıl koridorunun verimli çalıştığını güvenle söyleyebiliriz" diye konuştu.

17 günde Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevk edildi. 17 günde Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevk edildi.

20 MİLYON TON TAHIL

Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

17 günde Ukrayna limanlarından 622 tondan fazla tahıl sevk edildi.17 günde Ukrayna limanlarından 622 tondan fazla tahıl sevk edildi.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK

Tahıl koridoru için imzalar İstanbul'da atıldı. Mutabakat kapsamında Ukrayna'nın üç limanından (Çernomorsk, Odessa ve Yujniy/Pivdenniyi) sevkiyat yapılıyor. Tahıl koridoru için imzalar İstanbul'da atıldı. Mutabakat kapsamında Ukrayna'nın üç limanından (Çernomorsk, Odessa ve Yujniy/Pivdenniyi) sevkiyat yapılıyor.

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK

20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

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