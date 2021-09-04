Yunanistan'da aşı olmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı

Yunanistan’da corona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı olmaları için verilen süre 1 Eylül'de doldu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Meclis'te yaptığı konuşmada, corona virüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını söyledi.



Plevris, görevden uzaklaştırılan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarında çalıştığını belirtti.

ZORUNLU AŞI UYGULAMASI

Zorunlu aşılama uygulamasının etkisini gösterdiğini kaydeden Bakan Plevris, "Zorunlu aşılama başlamadan önce sağlık sisteminde aşısızlar için çift haneli ve daha fazlasına ulaşan yüzdelerden bahsediyorduk" dedi.



Plevris ayrıca, zorunlu aşı uygulaması sonucu bir hastanede aşılı çalışan oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı.

10 binden fazla sağlık çalışanının görevden alınmasına hazırlıklı olduklarını dile getiren Plevris, önümüzdeki hafta, aşının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının işe dönmeleri için yeni bir tarihin belirleneceğini kaydetti.



SAĞLIK SİSTEMİ ENDİŞESİ



Kamu Hastanesi Çalışanları Federasyonu (POEDIN), uzmanların yeni bir corona virüs dalgasını beklediği kış mevsiminden önce, hali hazırda zayıf durumdaki sağlık sistemi için görevden uzaklaştırılanların son derece gerekli olduğunu savundu.

Corona virüs vakalarının arttığı bu dönemde sağlık birimlerinin daha da zayıflamasından korkuluyor. Yunanistan'da corona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 53'ü geçti.

