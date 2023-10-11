Yunanistan’da Batı Nil Virüsü’nden 20 ölüm

Yunanistan’da Batı Nil Virüsü kaynaklı ölümler 20’ye yükseldi. Ülkede, son bir haftada 5 yeni vaka tespit edilirken, uzmanlar vakaların artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan’da Batı Nil Virüsü’nden 20 ölüm

’da bu yıl nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, virüsün, ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Son bir haftada 5 yeni vakanın teşhis edildiği kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemi vurgulandı.

Virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik, Pela, Pieria, Kilkis, Serres, Halkidiki, Kavala, Drama, Rodop, İskeçe, Meriç, Kastoria, Arta ve Yanya bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...