Okul hayatında en başarılı burçlar: En çalışkan öğrenciler bu 6 burçtan çıkıyor

ASLAN BURCU

Aslan burcu, çalışmayı sever. Özellikle eğitim hayatında yeni bilgiler öğrenmek ve kendisini geliştirebilmek Aslan burcu için çok önemli olabilir. Onlar sınıfta kimsenin gerisinde kalmak istemez. Her zaman en iyisi olmak için durmadan çalışır.



Tüm gözlerin üzerinde olmasını sevdiği için öğretmeninin her sorduğu soruya cevap vermeye çalışır. Zeki olmaları onları adım adım başarıyla götürür.



Okul hayatında da aşırı özgüvenli olan Aslan burcunun karnesinde zayıf not görmek imkansızdır. Tüm yıldızları toplamayı ve bununle gurur duymayı çok sever.